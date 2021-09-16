В Одессе закроют до зимы часть улицы Бориса Литвака

В Одессе закроют для проезда участок улицы Бориса Литвака. Здесь продолжается строительство многоэтажного жилого дома.

Об этом информирует пресс-служба одесской мэрии со ссылкой на соответствующее распоряжение городского головы.

Согласно документу, движение автотранспорта по улице Бориса Литвака, на участке от дома №7 до дома №11, будет закрыто до 30 ноября 2021 года.

По указанному адресу в настоящее время возводится жилкомплекс из четырех- и девятиэтажного домов.

Ранее стало известно, что в Одессе собираются возвести высотки на территории двух санаториев – санатория имени Чувырина на Французском бульваре и санатория «Черное море» на 14-й станции Большого Фонтана.

Между тем, на сессии горсовета 15 сентября депутаты в четвертый раз провалили голосование за создание парка-мемориала «Воскресенский» в Приморском районе города, на территории бывшего санатория «Красные зори» по улице Бернардацци, 4/6.

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