В Одессе решили отремонтировать пыльную улицу Жаботинского

Мэрия Одессы планирует отремонтировать часть улицы Жаботинского на Чубаевке. Соответствующий тендер объявило управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.
По условиям тендера, ремонт намечен на отрезке улицы Жаботинского длиной 380 метров между улицами Ромашковой и Авдеева-Черноморского. Отметим, что на данном участке практически отсутствует асфальт и, соответственно, много грязи и пыли.
Согласно тендерной документации, всего планируется отремонтировать 3,4 тыс. квадратных метров дороги. На обустройство предполагается потратить около 5 млн грн из городского бюджета.
Напомним, осенью 2020 года стало известно о намерении городских властей возобновить после трехлетнего перерыва реконструкцию улицы Толбухина, соединяющей одноименную площадь и Фонтанскую дорогу. Тогда за дополнительные 150 млн грн в мэрии собирались отремонтировать участок между улицами Чубаевской и Петрашевского.
Между тем, в июне 2021 года в управлении дорожного хозяйства сообщили, что на восстановление улицы Толбухина в бюджете есть всего 20 млн грн при потребности 170 млн. Таким образом, ремонт главной улицы Чубаевки отсрочили на неопределенный период.