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В Одессе решили отремонтировать пыльную улицу Жаботинского

В Одессе решили отремонтировать пыльную улицу Жаботинского

Мэрия Одессы планирует отремонтировать часть улицы Жаботинского на Чубаевке. Соответствующий тендер объявило управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

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По условиям тендера, ремонт намечен на отрезке улицы Жаботинского длиной 380 метров между улицами Ромашковой и Авдеева-Черноморского. Отметим, что на данном участке практически отсутствует асфальт и, соответственно, много грязи и пыли.

улица Жаботинского

Согласно тендерной документации, всего планируется отремонтировать 3,4 тыс. квадратных метров дороги. На обустройство предполагается потратить около 5 млн грн из городского бюджета.

Напомним, осенью 2020 года стало известно о намерении городских властей возобновить после трехлетнего перерыва реконструкцию улицы Толбухина, соединяющей одноименную площадь и Фонтанскую дорогу. Тогда за дополнительные 150 млн грн в мэрии собирались отремонтировать участок между улицами Чубаевской и Петрашевского.

Между тем, в июне 2021 года в управлении дорожного хозяйства сообщили, что на восстановление улицы Толбухина в бюджете есть всего 20 млн грн при потребности 170 млн. Таким образом, ремонт главной улицы Чубаевки отсрочили на неопределенный период.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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