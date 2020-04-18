Одесский Александровский проспект: все цветет и тишина (фото)

Как же красив сегодня одесский Александровский проспект! Вот уж, в самом деле, картина дня сегодняшнего на старом одесском проспекте: все цветет и… тишина.

На скамеечках — единичные одесситы, людей вообще очень и очень мало. Практически их нет. Опустевшие спортивные площадки: увидела лишь одного человека, который делал на них упражнения. Одинокие прохожие и немногочисленные одесситы, выгуливающие собак.

Столики-стулья местного кафе сложены в ожидании. Кажется, и сам проспект ждет, когда же все это закончится.

Между тем, какое же буйное цветение! Просто поразила красотой поляна с тюльпанами. Сидящая на скамеечке одесситка говорит, что их, бывало, раньше воровали, а в этом году никто не трогает, считает, что «карантин сказался».

Одинокие памятники, пустующие скамейки. Александровский — на карантине…

На Александровском проспекте все цветет. Столики и стулья в ожидании окончания карантина. На Александровском проспекте все цветет. Пустые спортплощадки. На Александровском проспекте все цветет. Пустые спортплощадки. На Александровском проспекте все цветет.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.