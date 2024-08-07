Грядет большой ремонт одесской площади Толбухина: когда стартуют работы (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

В мэрии отметили, что работы будут проводиться поэтапно и будут включать в себя ремонт проезжей части, трамвайных путей и наружного освещения. Это позволит избежать остановки движения автотранспорта и троллейбусов на переезде площади Толбухина в направлении кафе «Макдональдс», в сторону супермаркета «Сильпо».

«Хочу особо отметить, что это не перекладывание брусчатки. В город пришли новые современные трамваи, чтобы обеспечить их безопасный проезд по отдельным участкам старого пути, нужно провести ремонтные работы», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Все работы планируется завершить в конце октября этого года.

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