28 февраля 2025 года Департамент городского хозяйства Одесского горсовета объявил тендер на капремонт дома и готовы заплатить подрядчику более 30 миллионов гривен.

Информация об этом опубликована на портале электронных закупок Prozorro.

В доме восстановят почти все: укрепят фундамент здания и установят опорные колонны, а также усилят кирпичные стены металлическим каркасом. Полная замена ждет и обветшавшую кровлю – ее заменят на новую и установят на ней ограждающие перила, заменят в здании все дымоходы. В доме также обновят все водосточные трубы, парапеты, отреставрируют лепнину.

Завершить работу планируют до конца 2026 года.

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Отметим, дом на спуске Маринеско, 14 был построен в 1891 году. Уже полвека здание стоит в полуразрушенном состоянии и практически не пригодно для жилья. В здании протекает крыша, а в 2017 году в стенах ветхого дома образовалась огромная трещина, на которой установили маячок, но позже и он треснул. Здание медленно «сползает» вниз, к Пересыпскому мосту.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в 2021 году здание по ул. Маринеско, 14 было внесено в список зданий, нуждающихся в капитальном ремонте. Представители департамента коммунального хозяйства подготовили проектно-сметные документы, после чего были проведены торги и в конце 2021 г. был заключен договор на проведение работ. Тогда работы оценили в более чем 24 миллиона гривен.

Однако началась полномасштабная война, и контракт расторгли.

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