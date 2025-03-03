28 лютого 2025 року Департамент міського господарства Одеської міськради оголосив тендер на капремонт будинку і готові заплатити підряднику понад 30 мільйонів гривень.

Інформація про це опублікована на порталі електронних закупівель Prozorro.

У будинку відновлять майже все: зміцнять фундамент будівлі і встановлять опорні колони, а також посилять цегляні стіни металевим каркасом. Повна заміна чекає і на застарілу покрівлю – її замінять на нову і встановлять на ній огороджувальні поручні, замінять у будинку всі димоходи. У будинку також оновлять усі водостічні труби, парапети, відреставрують ліпнину.

Завершити роботу планують до кінця 2026 року.

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Зазначимо, будинок на узвозі Маринеско, 14 був побудований у 1891 році. Уже півстоліття будівля стоїть у напівзруйнованому стані і практично не придатна для житла. У будівлі протікає дах, а 2017 року в стінах старого будинку утворилася величезна тріщина, на якій встановили маячок, але пізніше і він тріснув. Будівля повільно «сповзає» вниз, до Пересипського мосту.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, що 2021 року будівлю на вул. Маринеска, 14 було внесено до списку будівель, які потребують капітального ремонту. Представники департаменту комунального господарства підготували проєктно-кошторисні документи, після чого було проведено торги, і наприкінці 2021 року було укладено договір на проведення робіт. Тоді роботи оцінили в понад 24 мільйони гривень.

Однак почалася повномасштабна війна і контракт розірвали.

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