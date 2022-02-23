Дом на спуске Маринеско в Одессе может обрушиться в любой момент

Аварийный дом на спуске Маринеско, 14 в Одессе может обрушиться в любой момент.

Об этом рассказал одесский архитектор Анатолий Будыкин.

Специалист отметил, что дом может обрушиться, если его не отремонтируют. Несущая наружная стена уже давно сменила свою геометрию. Она не вертикальная, а имеет «пузо».

Тем не менее, по мнению архитектора, отремонтировать здание можно, если не тяеуть с началом ремонта. Но теперь, что сохранить здание, надо будет заменить инженерные сети и укрепить опорные конструкции.

Корреспонденты «Суспільного. Одеса» пообщались с жителями аварийного дома. Элеонора Левченко рассказала, что капитальный ремонт здания не проводился с 1965 года. По ее словам, ситуация усугубилась, когда снесли соседний дом.

«Дом резко пошел вниз. Стену эту ничем не укрепили. Туда поставили деревянные балки, они были сырыми. Первое время они еще держались, а потом все разъехались. Их сняли. Вот так все мы мучаемся, все мы нервничаем» – рассказала Элеонора.

Еще одна жительница аварийного дома Зинаида Кендезерская рассказала, что переехала сюда три года назад. Этой осенью у нее стал протекать потолок. Сначала такая проблема возникала только во время сильных ливней, впоследствии – каждый раз, когда начинается дождь.

«С потолка течет, когда начинается дождь. Оно над лампой, я боюсь, что может закрыть свет. Все течет на голову, равно как там в парадной» – поделилась Зинаида.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что признанный аварийным жилой дом на спуске Маринеско, 14, планируют отремонтировать. Для этого на период работ отселят местных жителей.

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Фото «Суспільне. Одеса»