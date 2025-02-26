Информация об этом опубликована на портале электронных закупок Prozorro.
Работы оценили в 6 млн. 130 тыс. гривен. Они предусматривают капитальный ремонт и реставрацию крыши, чтобы сохранить архитектурное наследие и обеспечить надлежащее состояние здания. Крышу здания утеплят, а также оборудуют защитой от молний и скольжения зимой.
Торги по выбору подрядчика запланированы на 6 марта.
Работы должны завершить до 30 апреля 2026 года.
Напомним, Одесский городской совет увеличил финансирование программы “Незламна Одеса” на 50,75 млн гривен. Средства пойдут на восстановление жилых домов и других объектов, пострадавших от российской агрессии.