В Одессе задумались о переводе школьников на очное обучение

Если школа обеспечена убежищем, то, возможно, в таких учебных заведениях с начала учебного года возобновится очное обучение.

Об этом заявил вице-мэр Одессы Олег Брындак в интервью польским журналистам, сообщает телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

По словам чиновника, в Одессе уже возобновляют работу некоторые театры и другие учреждения культуры. Главное условия для этого – наличие в самом учреждении, или поблизости, убежища на случай объявления воздушной тревоги.

Я думаю, это вполне возможно. На сегодняшний день работают рынки, работают торговые центры, т.е. места массового скопления людей. Нет смысла держать заведения культуры закрытыми. Я думаю, в дальнейшем мы будем рассматривать и возможность возобновления и учебного процесса, если ситуация будет сохраняться, приблизительно, на этом же уровне,

— сказал Олег Брындак.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что с 17 июня 2022 года Одесский Оперный театр, спустя почти четыре месяца с начала войны, вновь открывает свои двери для зрителей и возобновляет показ спектаклей.

А на следующий день, 18 июня, заработает Одесский академический театр Музкомедии.

Перед эим спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявлял, что в ОВА рассматривают возможность открытия для работы некоторых театров и других заведений культуры Одессы с целью поддержки деятелей культуры и искусства.