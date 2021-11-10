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В Одессе задержали виновника смертельного ДТП на Адмиральском проспекте – где он прятался 5 дней? (видео)

В Одессе задержали виновника смертельного ДТП на Адмиральском проспекте – где он прятался 5 дней? (видео)

Одесские оперативники спустя пять дней неустанных поисков задержали виновника резонансного ДТП на Адмиральском проспекте, в котором погибла 15-летняя девочка. Сбив двух пешеходов на переходе, водитель сбежал с места преступления.

Виновник ДТП в Одессе 5 дней скрывался у приятеля

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Как сообщили в пресс-службе областного Главка Нацполиции, со дня аварии, которая случилась 4 ноября, полицейские не прекращали поиски и в итоге им все же удалось найти правонарушителя.

Выяснилось, что все эти дни мужчина скрывался в арендованном доме своего приятеля на улице Каманина. Пять дней он не выходил из квартиры, избавился от своего мобильного телефона и постоянно менял операторов мобильной связи на новом гаджете.

“Несмотря на все попытки, избежать наказания злоумышленнику не удастся. Во время обыска квартиры, в которой скрывался мужчина, правоохранители изъяли доказательства, свидетельствующие о его причастности к аварии, в том числе ключи от автомобиля и свидетельство о ее регистрации”,

– сообщили в полиции.

Виновник смертельной аварии в Одессе “наследил” и в другой стране?

По данным правоохранителей, виновник ДТП на Адмиральском проспекте – 28-летний уроженец Одесщины. Некоторое время он проживал на территории соседнего государства. Предварительно установлено, что после совершения им преступления, а именно причинения тяжких телесных повреждений, он стал скрываться от правоохранительных органов другого государства на территории Одесской области.

Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

Что произошло на Адмиральском проспекте в Одессе 4 ноября?

Как сообщала “Одесская жизнь”, вечером 4 ноября в Одессе на Адмиральском проспекте водитель автомобиля Opel совершил наезд на сестру и брата, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате 15-летняя девочка погибла на месте, а ее 21-летний брат получил перелом ноги. Сейчас он проходит лечение амбулаторно.

После совершения ДТП водитель снял номер с машины и скрылся. В тот же вечер пустую машину нашли во дворе на улице Лунина. Показательно, что в авто обнаружили открытую бутылку пива, из чего можно сделать вывод, что в момент ДТП водитель был нетрезв. Сам он уверяет, что “не помнит”, что происходило в тот вечер.

Ранее в соцсетях сообщалось, что виновника ДТП нашли и задержали в тот же вечер, но позже источник в прокуратуре уточнил, что данная информация не соответствует действительности, хотя личность водителя Opel установили почти сразу.

Напомним, за содеянное водителю может грозить до 8 лет тюрьмы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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