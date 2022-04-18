Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали мужчину, шпионившего за блокпостами

В Одессе задержали мужчину, шпионившего за блокпостами

Мужчина снимал на мобильный телефон работу солдат ВСУ и Терробороны на блокпостах.

О задержании подозреваемого в работе на врага сообщила спикер Патрульной полиции Одессой области Алла Марченко.

Представитель полиции рассказала, что вчера в Одессе возле блокпоста задержали мужчину, который отслеживал работу военных и представителей терробороны и снимал его работу на мобильный телефон.

Также у него в телефоне нашли видео других блокпостов в Одесской области. Подозреваемый в сотрудничестве с россиянами был передан следователям.

Ранее уже сообщалось о нескольких подобных случаях.

Так, в первые дни апреля одесская  патрульная полиция задержала трех мужчин, подозреваемых в работе на российских агрессоров. Двое собирали информацию о блокпостах ВСУ, а один назвался корректировщиком огня.

В Сергеевке представители киберполиции задержали местного жителя, подозреваемого в передаче россиянам информации о расположении украинских военных объектов.

А нацгвардейцы на одном из одесских блокпостов задержали пару, мужчину и женщину, которые фиксировали на телефон местоположение блокпостов и военной техники.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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