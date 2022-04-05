В Одессе задержали корректировщика обстрелов и двух сборщиков информации

Враг готовит еще больше фейков о войне, – глава Одесской ОВА (видео) Ночь на вторник, 5 апреля 2022 года, хоть и прошла в Одессе и области под сигналы воздушной тревоги, но все же выдалась относительно спокойной.

Об этом сообщил в своем утреннем видеообращении к одесситам спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ

По Одессе ударили двумя ракетами комплекса «Бастион» (видео) В ночь на понедельник, 4 апреля 2022 года, российские агрессоры нанесли по Одессе и области удар двумя ракетами комплекса «Бастион». В результате были повреждены объекты инфраструктуры. ПОДРОБНЕЕ