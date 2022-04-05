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В Одессе задержали корректировщика обстрелов и двух сборщиков информации

В Одессе задержали корректировщика обстрелов и двух сборщиков информации

Одесская патрульная полиция задержала трех мужчин, подозреваемых в работе на российских агрессоров. Двое собирали информацию о блокпостах ВСУ, а один назвался корректировщиком огня.

Об этом сообщила спикер патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.

  • Она рассказала, что 3 апреля, ночью, на Трассе Здоровья в Одессе бойцы терробороны задержали мужчину, который сказал, что он корректировщик огня и работает на Россию. Подозреваемый был передан СБУ.
  • Днем того же дня на улице Успенской полицейские остановили мужчину, который показался им подозрительным. При нем были несколько мобильных телефонов, с которых он звонил на российские номера. Задержанный был доставлен в отделение полиции.
  • Жители Приморского района сообщили о подозрительных соседях. Во время проверки помещения правоохранители нашли холодное и огнестрельное оружие, а также фотографии блокпостов Вооруженных сил Украины. В квартире находился мужчина, которого доставили в отделение полиции.

Также патрульные нашли на улице Малиновского чемодан, в котором лежали документы гражданина РФ. Их владельца ищут.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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