В Одесской области задержали мужчину, передававшего информацию российским оккупантам

Представители киберполиции Одесской области задержали жителя пгт. Сергеевка по подозрению в передаче россиянам информации о расположении украинских военных объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции.

По данным прессслужбы, 31-летний мужчина через мессенджер передавал координаты стратегических объектов. Во время обыска на технике подозреваемого были обнаружены скриншоты, фото объектов военной инфраструктуры и соответствующая переписка с россиянами.

— По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и жесткий диск. На изъятой технике были обнаружены доказательства причастности к преступной деятельности, — сообщили в киберполиции.

Следователи Белгород-Днестровского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса (лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой).