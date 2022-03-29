Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали пару, шпионившую за блокпостами

В Одессе задержали пару, шпионившую за блокпостами

Одесские нацгвардейцы обнаружили лиц, предположительно передававших информацию российским захватчикам.

Об этом сообщили в пресс-службе 11-я бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

Недавно бойцы Нацгвардии, во время несения службы на одном из блокпостов, обнаружили двух граждан, которые из своего транспортного средства вели видеозапись.

Проверив их мобильные устройства, гвардейцы обнаружили изображения блокпостов и местонахождение военной техники украинских защитников.

На вопрос, для чего они вели видеосъемку, задержанные ответить затруднились. В ходе проверки документов выяснилось, что граждане являются уроженцами Луганской и Одесской областей.

В настоящее время данными лицами занимается Служба безопасности Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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