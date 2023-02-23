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В Одессе запускали фейерверк на Заболотного: нарушителей ищет полиция (видео)

В Одессе запускали фейерверк на Заболотного: нарушителей ищет полиция (видео)

В Одессе правоохранители разыскивают нарушителей, которые вопреки запрету на использование пиротехнических средств во время действия военного положения, запустили фейерверк.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, салют прогремел около 20 часов вечера 22 февраля в одном из дворов на улице Академика Заболотного. О случившемся правоохранителям сообщили очевидцы.

Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа территориального отдела полиции обнаружила и изъяла в качестве вещественного доказательства коробку из-под фейерверка на 16 выстрелов.

По данному факту начато уголовное производство по статье «Хулиганство». Сейчас полицейские ищут нарушителя для привлечения его к ответственности. Ему может грозить либо штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, либо ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее, одесские патрульные задержали мужчину, который запускал фейерверки и петарды в сторону игравших во дворе детей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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