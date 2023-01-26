Одессит запустил салют во время воздушной тревоги – как его накажут? (видео)

В Одессе полицейские разоблачили местного жителя, который, несмотря на запрет использования пиротехнических средств во время действия военного положения, накануне вечером запустил салют во дворе многоэтажки во время воздушной тревоги.

Как рассказали в областном управлении полиции, об инциденте сообщили очевидцы. Правоохранители вскоре разыскали 36-летнего правонарушителя у него дома.

Мужчина объяснил, что пиротехническое средство приобрел давно, а запустил его в честь Дня Татьяны, потому что перебрал водки.

По указанному факту полицейские возбудили уголовное производство по статье «Хулиганство». Теперь любителя салютов ждет крупный штраф либо до шести месяцев ареста или до пяти лет ограничения свободы.

Следствие продолжается.