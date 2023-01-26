Новости Одессы и Одесской области

Одессит запустил салют во время воздушной тревоги – как его накажут? (видео)

В Одессе полицейские разоблачили местного жителя, который, несмотря на запрет использования пиротехнических средств во время действия военного положения, накануне вечером запустил салют во дворе многоэтажки во время воздушной тревоги.

Как рассказали в областном управлении полиции, об инциденте сообщили очевидцы. Правоохранители вскоре разыскали 36-летнего правонарушителя у него дома.

Мужчина объяснил, что пиротехническое средство приобрел давно, а запустил его в честь Дня Татьяны, потому что перебрал водки.

По указанному факту полицейские возбудили уголовное производство по статье «Хулиганство». Теперь любителя салютов ждет крупный штраф либо до шести месяцев ареста или до пяти лет ограничения свободы.

Следствие продолжается.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить