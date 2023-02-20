Одессит запускал фейерверки в детей, которые ему «мешали»

В Одессе патрульные полицейские задержали мужчину, который запускал фейерверки и петарды в сторону игравших во дворе детей.

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиии Одесской области, сообщение о нарушителе, запускавшим салют, невзирая на запрет, поступил на «горячую линию» 102 в воскресенье 19 февраля. Свидетели сообщили стражам порядка, что мужчина из окна квартиры направляет петарды и салюты в направлении детской площадки, где играют дети.

Инспекторы быстро «вычислили» квартиру нарушителя. Они установили, что у гражданина были явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина признался, что ему мешали дети, которые громко играли на площадке и таким образом он решил их разогнать. В его квартире патрульные обнаружили использованную установку пиротехники.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, ранее в Одессе полицейские разоблачили местного жителя, который, несмотря на запрет использования пиротехнических средств во время действия военного положения, запустил салют во дворе многоэтажки во время воздушной тревоги.

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