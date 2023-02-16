В Одесской области в руках у девочки-подростка взорвался неизвестный предмет

В Одесской области полицейские устанавливают обстоятельства, при которых получила травмы 15 летняя девочка.

По данным пресс-службы областного управления полиции, инцидент произошел накануне в городе Балта. Предварительно установлено, что в руках у девочки взорвался неизвестный предмет, который она нашла у себя дома.

Пострадавшую госпитализировали в местную больницу с осколочными ранениями.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального и Подольского районного управлений полиции.

Полицейские призывают граждан в случае обнаружения подозрительных или явно взрывоопасных предметов не трогать их руками, а, отойдя на безопасное расстояние, сразу вызвать аварийные службы по телефонам спецлиний «101» и «102».

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