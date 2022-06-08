В Одессе задержали агента фсб

Блоги «Одесской жизни»: о детях войны Еще совсем недавно понятие «дети войны» было для нас статусом весьма пожилых людей, переживших Вторую мировую в раннем детстве. Для заслуженного педагога Украины Тамары Васильевны Карнаушенко война в ее детских воспоминаниях – захватчики в черной форме, на черных мотоциклах въезжающие в ее родное село. А сегодня детьми войны стала наша детвора. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, день 105-й: как дела в горячих точках? В среду, 8 июня 2022 года, пошил уже сто пятые сутки с начала вероломного вторжения российского агрессора на территорию Украины.

О ситуации на фронте на утро сегодняшнего дня информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны. ПОДРОБНЕЕ

Как прошла в Одессе ночь и каковы успехи ВСУ? (видео) Ночь на среду, 8 июня 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области хоть и под сигналы воздушной тревоги, но без обстрелов. Об этом сообщил в своем утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ