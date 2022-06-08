В Одессе задержали агента фсб

Одессит собирал для врага данные о блокпостах, личном составе сил обороны и имеющемся у них вооружении.
Об этом сообщили в пресс-службе оперативного Командования «Юг».
В информации военных сказано, что в Одесской области в рамках контрдиверсионных мероприятий был обнаружен житель областного центра, завербованный ФСБ.
Это произошло во время его пребывания на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
По заданию иностранной спецслужбы он собирал данные о координатах блокпостов, количестве личного состава и имеющемся вооружении. Передавал захватчикам данные через мобильный мессенджер.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на одесском пляже задержали нетрезвого российского агента.
Также мы расказывали, как полиция в Одессе задержала «владимира путина». А также лже-журналиста и мужчину с квадрокоптером. Их подозревают в сотрудничестве с российсими оккупантами.