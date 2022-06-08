Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали агента фсб

В Одессе задержали агента фсб

Одессит собирал для врага данные о блокпостах, личном составе сил обороны и имеющемся у них вооружении.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного Командования «Юг».

В информации военных сказано, что в Одесской области в рамках контрдиверсионных мероприятий был обнаружен житель областного центра, завербованный ФСБ.

Это произошло во время его пребывания на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

По заданию иностранной спецслужбы он собирал данные о координатах блокпостов, количестве личного состава и имеющемся вооружении. Передавал захватчикам данные через мобильный мессенджер.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на одесском пляже задержали нетрезвого российского агента.

Также мы расказывали, как полиция в Одессе задержала «владимира путина». А также  лже-журналиста и мужчину с квадрокоптером. Их подозревают в сотрудничестве с российсими оккупантами.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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