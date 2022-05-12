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Снимал место «прилета»: в Одессе задержали лже-журналиста и мужчину с квадрокоптером (видео)

Снимал место «прилета»: в Одессе задержали лже-журналиста и мужчину с квадрокоптером (видео)

В среду, 11 мая 2022 года, в Киевском районе Одессы стражи порядка задержали мужчину, который, осуществлял фото- и видеосъемку место, куда на днях был совершен ракетный удар.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Как отмечает в своем видеообращении спикер областной патрульной полиции Алла Марченко, документов, подтверждающих личность, у мужчины не было, а были лишь пресс-карты, которые, как выяснили в полиции, оказались поддельными.

Задержанного доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Кроме того, накануне на въезде в Одессу был задержан мужчина, в авто которого была фото- и видеоаппаратура и квадрокоптер. Для чего ему эта техника, задержанный объяснить не мог.

А в Суворовском районе вчера задержали нарушителя комендантского часа, в телефоне которого обнаружили переписку с военнослужащим страны-агрессора.

Всего, по данным патрульной полиции, за прошедшие сутки одесские копы отработали 760 вызовов, проверили 46 подозрительных лиц и выявили четырех водителей в состоянии алкогольного опьянения. У одного из них уровень алкоголя в крови оказался «антирекордным» – 2,08 промилле.

Напомним, сейчас в Одессе и Одесской области идет постоянная контрдиверсионная работа. И в этой связи в областной военной администрации неоднократно призывали местных жителей быть бдительными и сообщать в соответствующие органы обо всех личностях, вызывающих подозрение.

Фото: скриншот с видео патрульной полиции

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Редакция ПРОФИЛЬ

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