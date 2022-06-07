Новости Одессы и Одесской области

На одесском пляже задержали нетрезвого российского агента

На одесском пляже задержали нетрезвого российского агента

Патрульные на пляже Отрада решили проверить нетрезвого мужчину. В его телефоне обнарудили снимки инфраструктурных объектов Одессы, которые тот отправлял в россию.

Об этом сообщила спикер Патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.

Она рассказала, что 6 июня днем на пляже Отрада патрульные обратили внимание на нетрезвого мужчину. При проверке полицейские обнаружили в его телефоне переписку с абонентами из государства-агрессора, а также фотографии объектов инфраструктуры, которые он отправлял через пророссийские Telegram-каналы.

На поселке Котовского на улице Семена Палия патрульные обнаружили помещение с подпольным залом игровых автоматов. Всего там было 11 компьютеров, на которых осуществлялась игра на деньги. На место вызвали следственно-оперативную группу.

компьютерный зал

В Приморском и Малиновском районах задержали мужчин, которые срезали со стен домов коммуникационные кабели.

обрезанные провода

Всего же за минувшие сутки патрульные отработали 909 вызовов, проверили 48 подозрительных лиц и остановили 10 пьяных водителей.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что полиция в Одессе задержала «владимира путина». А также  лже-журналиста и мужчину с квадрокоптером. Их подозревают в сотрудничестве с российсими оккупантами.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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