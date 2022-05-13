Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали «владимира путина»

В Одессе задержали «владимира путина»

Любитель «русского мира», задержанный патрульной полицией в Одессе, настолько проникся рашистской идеологий, что на всех форумах и аккаунтах в интернете представлялся именем путлера.

Об этом сообщила спикер Патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

«На улице Курской был задержан водитель мопеда. В его телефоне было выявленно огромное количество телеграм-каналов с пропагандой поддержки страны-агрессора и российскими СМИ.  Во всех приложениях мужчина называл себя владимиром путиным. Сейчас так называемого «володю» проверяют соответствующие службы», — рассказала она.

Всего же за прошлые сутки Одесские патрульные отработали 855 вызовов, проверили 39 подозрительных личностей. Выявлено 6 случаев управления автомобилем водителями в нетрезвом состоянии.

Алла Марченко отметила, что автомобили пьяных водителей конфискуются в пользу Вооруженных сил Украины. Сами нарушители лишаются прав на год и платят немалый штраф.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали лже-журналиста и мужчину с квадрокоптером. Их подозревают в сотрудничестве с российсими оккупантами.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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