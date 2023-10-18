В Одессе продолжат ремонт школы для детей с особыми потребностями

В Одессе продолжат реконструировать специализированную школу №75 на ул. Садовой, 4. На новый этап работ из городского бюджета выделено почти 60 миллионов гривен.
Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.
Речь идет о корректировке проекта в связи с дополнительными работами на 59 млн. грн.
В техническом задании указаны работы по восстановлению крыши, обустройству стен, лестниц и внутренней отделке заведения. Также будут реконструироваться инженерные сети и системы вентиляции и кондиционирования.
Заказчиком выступило управление капитального строительства Одесского городского совета. Конечный срок подачи тендерных предложений — 25 октября.
Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.
Отметим, что в 2020-м году был завершен капитальный ремонт школы №75. За 12 млн. гривен было проведено укрепление фундамента здания школы и межэтажных перекрытий, заменены коммуникации, выполнены отделочные и фасадные работы, проведено полное оснащение школы необходимым оборудованием.
Тогда же был анонсирован новый этап ремонтных работ. За 58 миллионов гривен там планировали снести здания во дворе школы и построить на их месте новые мастерские для детей с особыми потребностями.
Ранее «Одесская жизнь» писала, что в Одессе дети с синдромом Дауна в основном учатся в специализированной школе №75.
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