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Как проехать по Одессе: новые правила, знаки и разметка

Как проехать по Одессе: новые правила, знаки и разметка

Одесса меняется. Появляются новые транспортные проекты. А это значит, что правила передвижения по городским дорогам тоже меняются. Мы собрали последнюю информацию о новых знаках и разметке на городских автомагистралях.

Новая схема движения на Черемушках

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Изменили схему организации дорожного движения на перекрестке улиц Академика Филатова и Юрия и Ивана Лип в жилмассиве Черемушки Малиновского района.

Теперь там добавили полосы для левосторонних поворотов в обе стороны улицы Ивана и Юрия Лип в сторону площади Деревянко.

Путаница на площади Деревянко

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В Одессе появилась еще одна круговая развязка по типу турбокольца. Соответствующую разметку нарисовали на площади Деревянко (Черемушки). Только вот дорожные знаки остались прежними. И их предписания противоречат новой разметке.

Так, в Одессе при съезде с кольца на улицу Академика Филатова новая разметка позволяет сделать это из второго, третьего и четвертого рядов, но знаки при этом (см. фото) предписывают другое: они запрещают ехать прямо (на Филатова), направляя водителя двигаться дальше по кругу. Скорее всего, скоро появятся и знаки, соответствующие разметке. Но пока их нет, зато есть растерянность водителей.

Хотя Правила дорожного движения — пункт 8.2 ПДД Украины — говорят о приоритете дорожных знаков над разметкой.

Желтая разметка в центре

желтая разметка

Фото: УСИ

Новая дорожная разметка появилась в Одессе на пересечениях улицы Ришельевской с Большой и Малой Арнаутскими.

Заключенные в желтый квадрат диагональные линии обозначают зону, на которую нельзя въезжать, если на перекрестке образовался затор. Соблюдение этой разметки должно исключить ситуации, когда недобросовестные водители, которые останавливались на свой красный свет посреди перекрестка, блокировали движение по всем направлениям. Такая дорожная разметка часто встречается в европейских странах, особенно в старинных городах с узкими улицами.

В украинских Правилах дорожного движения разметка 1.10.2. давно предусмотрена для обозначения мест, где запрещена стоянка, однако разметка 1.10.3 — запрещающая выезд на перекресток, не предусмотрена в нынешней редакции Правил, но водителям расслабляться не стоит. Если на перекрестке образовался затор, выезд на него даже на зеленый сигнал светофора запрещает пункт 16.4. За нарушение правил проезда перекрестков предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Ранее мы рассказывали о том, что площадь Деревянко в Одессе обложат подушками «для успокоения дорожного движения».

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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