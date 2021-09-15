В некоторых школах есть благотворительные фонды. Родителей просят вносить туда деньги на разные нужды — ремонт, тетрадки, подарки, обслуживание кулера с водой и многое другое.

Давайте разберемся, как вопросы родительских пожертвований прописаны в законах Украины.

Такие фонды при школах законны?

Сперва определимся, что именно мы подразумеваем под словом фонд. Потому что здесь много путаницы.

Если термины «фонд класса» или «фонд школы» используют в родительских чатах Viber или на собраниях, то это совсем не значит, что есть какой-то официальный счет, на который поступают деньги. В большинстве случаев никакого фонда нет. Родители собирают наличные и тратят эти деньги на нужды класса или школы. Законом это никак не регулируется.

Но есть и благотворительные фонды. Это уже официальные организации. Они имеют название, символику, учредительные документы, официальный счет. Фонды обязаны отчитываться за полученные пожертвования. Могут передавать деньги в школу, а могут сами их тратить, в зависимости от договоренностей.

Кроме того, сами школы могут официально принимать взносы и пожертвования напрямую от родителей. Но для этого не нужны никакие фонды. У школы есть специальный счет, который можно узнать в бухгалтерии или на сайте учреждения.

Школы обязаны вести учет полученных денег, а также публиковать на своих сайтах подробные отчеты о том, как именно использовались деньги, какие работы были проведены и какова их стоимость.

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На что школа может потратить деньги?

Много на что. Главное, чтобы благотворительные взносы не заменяли собой платные услуги, которые предоставляет школа: консультации, индивидуальные занятия, экскурсии и так далее. Полный перечень платных услуг утвержден постановлением Кабмина.

Если родители не указали конкретные цели, на которые должны быть потрачены добровольные пожертвования, то директор школы сам это решает. Он может направить эти деньги на первоочередные потребности школы, связанные с основной деятельностью учреждения.

Часть добровольных пожертвований могут направить на выплату зарплаты учителям. Но только если этого пожелает сам родитель ученика.

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Школы и фонды могут устанавливать фиксированные суммы пожертвований?

Не могут. Потому что благотворительная деятельность является добровольной.

Хотя на практике все выглядит иначе: в родительских чатах Viber или на собраниях, как правило, речь идет о фиксированной сумме на благотворительность. Но это незаконно.

Решения родительских комитетов не обязательны к исполнению. В законе о среднем образовании говорится, что родители выполняют такие решения исключительно на добровольных началах.

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