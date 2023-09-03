В Одессе выпала с 8-го этажа маленькая девочка

Сегодня утром, в воскресенье, 3 сентября 2023 года, в Одессе произошел очередной несчастный случай с маленьким ребенком: из окна многоэтажки на улице Ядова выпала двухлетняя девочка.

По информации областного управления полиции, девочку в возрасте одного года и одиннадцати месяцев вместе с четырехлетним братиком мать на время привезла к бабушке. По словам пожилой женщины, она пошла в магазин, ненадолго оставив внуков дома одних. За это время девочка, вероятно, забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна квартиры на восьмом этаже.

Ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие травмы. О случившемся медики сообщили в правоохранительные органы.

Сообщается, что ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала и на учете социальных служб не состояла.

Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена правовая квалификация.

Правоохранители в очередной раз призывают родителей заботиться о безопасности детей – не оставлять их без присмотра и не забывать, что москитная сетка не способна выдержать вес ребенка.

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