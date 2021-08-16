Чаще всего дети вылазят в окно, когда остаются без присмотра. Но даже в семьях, где родители постоянно находятся возле малыша, случаются трагедии. Достаточно на минутку отвернуться, а ребенок уже исчез.

Давайте посмотрим, что нужно сделать для безопасности детей.

Разве недостаточно просто закрывать все окна?

Этого мало. Ведь ребенок может самостоятельно открыть окно. Тем более, если уже видел, как это делают взрослые. Не стоит думать, что вашему ребенку это не под силу. Дети познают мир через игру и для достижений своих игровых целей используют подручные средства. Делают баррикады, импровизированные лестницы, чтобы залезть на подоконник. Если оконная ручка не поддается, могут бить по ней игрушками или предметами.

В центре общественного здоровья рекомендуют придерживаться некоторых простых, но важных правил:

Не открывайте окно в присутствии ребенка

Не поощряйте у детей игры на подоконнике

Не ставьте диваны и столы у окна, отодвигайте стулья подальше

Не показывайте лишний раз через окно, держа ребенка на руках, как папа или мама идет с работы или как птица сидит на дереве — это только разожжет интерес

Установите на окна защиту

Какую защиту стоит установить?

Надежнее всего — решетки на окнах. Однако, не все готовы на них потратиться. Обычно их монтируют снаружи, но в Европе и США в ходу специальные решетки для детей, которые устанавливают внутри помещения.

Дальше идут замки на окна. Самый популярный вариант — ручка с личинкой замка. Для ее установки не нужен специальный инструмент: достаточно отвертки, чтобы открутить старую ручку и поставить новую. Такая ручка позволяет фиксировать окно в режиме проветривания.

Еще один способ — блокираторы и ограничители. Бывают с гибким тросиком или в виде металлической пластины, которая не дает открыть окно. Также есть пластиковые гребенки для проветривания, но дети могут их легко открыть.

Наиболее бюджетный способ — открутить ручку и держать ее в недоступном для детей месте. Отверстие можно закрыть пластиковой заглушкой.

Москитная сетка может защитить от падения?

Нет, она не рассчитана на такое. Более того, именно из-за москитной сетки часто происходят трагедии. Ребенку кажется, что на нее можно опереться или прислониться спиной. В итоге не выдерживают пластиковые крепления или рвется сама сетка.

Какую ответственность понесут родители, если ребенок выпадет из окна?

Это зависит от обстоятельств трагедии. В уголовном кодексе есть статья за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком — от 2 до 5 лет. Если ребенок получает тяжкие телесные повреждения или умирает, то следователи, как правило, возбуждают дело именно по этой статье.

Мы уже рассказывали о трагедии в одесской «Жемчужине»: из окна выпал и разбился насмерть трехлетний мальчик.

Фото: Freepik, Amazon, life.pravda.com.ua

