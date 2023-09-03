В Одесі випала з 8 поверху маленька дівчинка

Сьогодні вранці, у неділю, 3 вересня 2023 року, в Одесі стався черговий нещасний випадок із маленькою дитиною: з вікна багатоповерхівки на вулиці Ядова випала дворічна дівчинка.

За інформацією обласного управління поліції, дівчинку у віці одного року та одинадцяти місяців разом із чотирирічним братиком мати на якийсь час привезла до бабусі. За словами літньої жінки, вона пішла до магазину, ненадовго залишивши онуків вдома самих. За цей час дівчинка, мабуть, залізла на підвіконня, сперлася на москітну сітку та випала з вікна квартири на восьмому поверсі.

Дитину госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні у тяжкому стані. Лікарі діагностували у дівчинки закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та інші травми. Про те, що сталося, медики повідомили в правоохоронних органах.

Повідомляється, що раніше сім’я у поле зору правоохоронних органів не потрапляла та на обліку соціальних служб не перебувала.

Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події, після чого йому буде надано правову кваліфікацію.

Правоохоронці вкотре закликають батьків дбати про безпеку дітей – не залишати їх без нагляду та не забувати, що москітна сітка не здатна витримати вагу дитини.

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