Где сделали лучшее фото Одесской области в 2021 году?

Лучшая фотография Одесской области за 2021 год была сделана над озером Сасык (Кундук), которое находится на северо-западном побережье Черного моря, недалеко от гирла Дуная.

Об этом сообщили в общественной организации Rewilding Ukraine, ссылаясь на итоги международного фотоконкурса природных памятников и заповедников “Вики любит землю”.

Озеро Сасык (Кундук) является одним из самых больших в Одесском регионе. Оно находится на территории Татарбунарского и Килийского районов. Его площадь составляет около 210 квадратных километров, глубина – до 2,7 метров. До 1970-х годов здесь был лиман с лечебными грязями.

Автор фото – специалист-орнитолог Дунайского биосферного заповедника и фотограф максим Яковлев. Он уже побеждал в этом фотоконкурсе в 2015 году.

Всего в этом году участники конкурса загрузили 370 фото из 112 объектов Одесской области. всего по количеству загруженных фотографий Украина оказалась на втором месте среди 34 стран-участниц.

Фото с Facebook-страницы Rewilding Ukraine