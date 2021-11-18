Новости Одессы и Одесской области

Где сделали лучшее фото Одесской области в 2021 году?

Где сделали лучшее фото Одесской области в 2021 году?

Лучшая фотография Одесской области за 2021 год была сделана над озером Сасык (Кундук), которое находится на северо-западном побережье Черного моря, недалеко от гирла Дуная.

Подписаться

Об этом сообщили в общественной организации Rewilding Ukraine, ссылаясь на итоги международного фотоконкурса природных памятников и заповедников “Вики любит землю”.

Озеро Сасык (Кундук) является одним из самых больших в Одесском регионе. Оно находится на территории Татарбунарского и Килийского районов. Его площадь составляет около 210 квадратных километров, глубина – до 2,7 метров. До 1970-х годов здесь был лиман с лечебными грязями.

Автор фото – специалист-орнитолог Дунайского биосферного заповедника и фотограф максим Яковлев. Он уже побеждал в этом фотоконкурсе в 2015 году.

Всего в этом году участники конкурса загрузили 370 фото из 112 объектов Одесской области. всего по количеству загруженных фотографий Украина оказалась на втором месте среди 34 стран-участниц.

Фото с Facebook-страницы Rewilding Ukraine

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить