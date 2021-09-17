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Все снято банкой из-под кофе: в Одессе открылась необычная фотовыставка (фото)

Все снято банкой из-под кофе: в Одессе открылась необычная фотовыставка (фото)

Можно ли сегодня (ХХI век на дворе!) снимать банкой из-под кофе? Да еще и выставку «полученных результатов» проводить? Можно и нужно! В одесском Доме клоунов открылась фотовыставка, которая начинается с предупреждения: «Таки-да, все портреты на этой выставке сняты банкой из-под кофе». И это – не шутка!

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Интригующее начало продолжилось знакомством с мастером из Запорожья Андреем Бондаренко – автором всех представленных фоторабот. И вот уже зрители изучают его «Усы Барского, бакенбарды Делиева» (кстати, оба этих героя представляли выставку Андрея), необычный ракурс Сашка Лирныка и всех-всех-всех, чьи фотопортреты красуются на выставке.

Ну а сам Андрей Бондаренко стоит себе со своим собственноручно созданным чудом техники, словно хочет еще раз доказать: да-да, вот этой кофейной банкой на штативе и снимал все то, что вы видите не выставке.

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Андрей Бондаренко и его чудо-камера

Ну а мы (эти фотоработы таки надо видеть!) лишь приподнимем таинственную завесу и поделимся услышанным.

Техника, в которой снимает Андрей (кстати, этим хобби он увлекается уже десять лет), называется пинхол. Или стеноп. Как результат: с помощью кофейной банки обыденная реальность становится неким зазеркальем с сюрреалистическим «послевкусием».

Пинхол (англ. Pin hole) переводится как «дырочка, сделанная булавкой». И действительно, устройство пинхол-камеры чрезвычайно простое, и ею может быть как целый дом, так и спичечный коробок.

И да, это вам не «цифра»: фотограф не видит, а может только предполагать, что получится в результате такой съемки. В общем, сплошные сюрпризы и интриги…

Все вышеперечисленное – только «кусочки», составляющие сложный процесс такой съемки. И добавим мы еще только тот факт, что именно с таких «штуковин» и начиналась когда-то фотография: первый снимок пинхолом был сделан в середине позапрошлого столетия…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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