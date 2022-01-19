В Киевском районе Одессы вводится одностороннее движение – где и когда?

С целью упорядочения дорожного движения в Киевском районе Одессы внедрена новая схема организации дорожного движения на улице Анны Ахматовой.

Об этом сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Так, согласно новой схеме, предусмотрено одностороннее движение автотранспорта в рабочие дни с 8:00 до 9:00 утра по улице Анны Ахматовой на участках от улицы Елочной до улицы Равенства.

Специалисты отдела дорожных знаков и турникетов КУ «СМЭП» уже смонтировали соответствующие дорожные знаки на указанном участке.

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