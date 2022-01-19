Новости Одессы и Одесской области

В Киевском районе Одессы вводится одностороннее движение – где и когда?

В Киевском районе Одессы вводится одностороннее движение – где и когда?

С целью упорядочения дорожного движения в Киевском районе Одессы внедрена новая схема организации дорожного движения на улице Анны Ахматовой.

Рецепты

Об этом сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Так, согласно новой схеме, предусмотрено одностороннее движение автотранспорта в рабочие дни с 8:00 до 9:00 утра по улице Анны Ахматовой на участках от улицы Елочной до улицы Равенства.

Специалисты отдела дорожных знаков и турникетов КУ «СМЭП» уже смонтировали соответствующие дорожные знаки на указанном участке.

схема движения ул. Анны Ахматовой

Еще новости по теме:

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить