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В Одессе временно не ходит трамвай №12: что случилось?

В Одессе временно не ходит трамвай №12: что случилось?

Одесское коммунальное транспортное предприятие “Одескорэлектротранс” информирует о том, что городской трамвай №12 временно не ходит.

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Соответствующее объявление опубликовано сегодня утром, 6 декабря на Facebook-странице “Одескорэлектротранса”.

Как сообщается, причина – ДТП с пострадавшими на склоне Маринеско.

Когда движение трамвая будет возобновлено в полном объеме, не уточняется.

Как сообщалось ранее, на выходных в Одессе курсировал в обычном режиме трамвай №10 тогда как накануне в мэрии предупредили, что по выходным этот трамвай временно ходить не будет. Не исключено, что “переигралось” из-за того, что ремонтные работы, из-за которых и изменили график движения трамвая, были отложены по причине неблагоприятной погоды.

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Фото КП “Одескорэлектротранс”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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