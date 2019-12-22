“SOS”: одесситы зажгли сигнал бедствия на пляже в знак протеста против застройки побережья

Несколько десятков активистов собрались в субботу вечером на пляже возле санатория “Россия”, протестуя против строительства высотки на Французском бульваре.

Об этом сообщила одна из участниц акции Валентина Мазепа на своей странице в Facеbook.

Митингующие сложили на песке огромную надпись “SOS” и подожгли. Они также зажигали фаеры и размахивали плакатами.

“Акция была мирная. Напомню, что перед этим два раза валили строительный забор. Но случилось чудо, и по решению суда запрещено начинать строительные работы, пока дело рассматривается в суде. Несмотря на это, мы не расслабляемся и показываем, что мы следим за событиями и настроены решительно”, – Валентина Мазепа.

Напомним, в районе Фрнацузского бульвара планировали строить яхт-клуб с элитным многоэтажным отелем. Место застройки обнесли забором, однако его уже дважды сносили активисты.

Позже прокуратура остановила скандальную стройку на Французском бульваре. Правоохранители установили, что при строительстве «яхт-клуба» не было предусмотрено оборудование причалов, а сам факт появления многоэтажек на берегу идет вразрез с положениями Водного кодекса Украины. По ходатайству Одесской прокуратуры №3 суд арестовал земельный участок по адресу Французский бульвар, 1/5 с запретом на проведение каких-либо строительных работ.

По официальной версии, на территории планируется возведение яхт-клуба. По словам и.о. начальника управления ГАСКа Одесского горсовета Александра Авдеева, там планируют возвести три здания: «Будет одно большое здание и два маленьких». То есть три корпуса: «А» – от 8 до 11 этажей, корпус «В» – 4 этажа, корпус «С» – от 3 до 6 этажей.

Фото: Валентина Мазепа

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