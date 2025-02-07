Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В частности, средства выделены на устройство защитных конструкций — габионов — для защиты объектов критической инфраструктуры энергетического сектора, а также на восстановление домов на ул. Пастера и ул. Новосельского, которые получили значительные повреждения в ноябре прошлого года.

Кроме того, заключены договоры на выполнение работ в 2024-2025 годах еще на 7 объектах, среди которых дом на ул. Средней. Еще по 8 объектам выполнены проектные работы.

Как работает программа “Незламна Одеса»

Городская программа «Незламна Одеса» была принята в 2024 году и объединила все направления работы городских структур, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий, а также восстановлением домов и инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак.

Благодаря действию Программы и средствам, которые были выделены в начале прошлого года, в 2024 году полностью восстановлены 6 домов. В частности, на ул Канатной, в переулке Зои Пасечной (бывший переулок Скальковского) и другие.

На первой в этом году сессии депутаты Одесского городского совета утвердили «бюджет развития» на 2025 год. Более 1,5 миллиарда грн пойдут на ремонты объектов социальной инфраструктуры и помощь военным.