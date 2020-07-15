В Одессе полыхнуло: все подробности о пожаре на Бунина (фото)

Мы уже даже немного отвыкли от больших ЧП с огнем. В последнее время в нашем городе наблюдался домогрох — падали, как подкошенные, жилые дома. В этот раз случился пожар. 12 июля в самом центре Одессы загорелся жилой дом. Огонь распространился очень быстро и на значительную территорию. Пострадали практически все квартиры. Что известно на день сегодняшний и какая судьба ждет жильцов и само здание, узнавала «Одесская жизнь».

Что случилось?

12 июля в 11 часов утра пожарные получили вызов — горели две квартиры в старом трехэтажном жилом доме по улице Бунина, 35 — на углу с Александровским проспектом.

Спасатели приехали к месту ЧП почти сразу, но огонь распространялся слишком быстро по чердаку и крыше — на общей площади более 700 квадратных метров. Этому способствовали деревянные перекрытия дома и сильный ветер. Окончательно пожар локализовали в 13.06, а потушили в 14.33.

В тушении принимали участие 60 пожарных и 18 единиц техники. Во время пожара никто не пострадал.

Какие версии?

Сотрудники ГСЧС еще выясняют, что стало причиной пожара. Но по предварительной информации, источник возгорания находился на балконе второго этажа. Оттуда огонь распространился на третий этаж и крышу.

Соседи говорят, что хозяева квартиры живут в Москве, а жилье сдают. В последнее время там жили молодые люди и часто устраивали тусовки.

По предварительной версии ГСЧС, пожар возник из-за не¬осторожного обращения с огнем.

Что сейчас?

Здание сильно пострадало, причем не только от огня, но и от воды. На месте работают более 50 сотрудников ЖКС «Портофранковский», которые разбирают завалы и вывозят мусор.

Потом городские службы попытаются закрыть дом полиэтиленом: огонь уничтожил почти 90% крыши. Все квартиры пока непригодны для проживания.

Каковы последствия?

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство пока по части 1 ст. 270 УК — «нарушение установленных законодательством правил пожарной безопасности».

Дальнейшие действия зависят от заключения комиссии, которая оценит состояние здания.

Всего в сгоревшем доме проживало 54 одессита. Двадцать жильцов и собаку временно разместили в детском лагере «Мечта» на Даче Ковалевского. Остальные погорельцы приняли решение пожить у родственников и друзей.

Что известно о здании?

Дом на Бунина, 35 — 1814 года постройки. В здании были камышовые перегородки и деревянные межэтажные перекрытия, что и обусловило быстрое распространение пламени. Дом был жилым — 38 квартир. Часть из них — коммунальные. На первом этаже располагались кафе, пиццерия, кофейня.

Не выдержал вины?

13 июля один из квартирантов или их гостей пытался покончить с собой. Он спрыгнул с моста Коцебу, получил многочисленные травмы, но остался жив. 21-летнего мужчину госпитализировали в ГКБ №11. При нем была записка: «Еж, прости».