В Одессе вор забрался в квартиру и уснул: невыдуманная “Ирония судьбы”

Далее события развивались совсем не как в известной комедии Рязанова.

Как сообщил telegram-канал “Одесса INFO”, одесситка отлучилась из своей квартиры, а когда вернулась, обнаружила дома неизвестного мужчину, который спал у нее на диване.

К счастью, сонный вор так и не успел ничего утащить.

Когда 45-летняя хозяйка квартиры попробовала самостоятельно растолкать и выгнать незваного гостя, тот отказывался покидать чужое жилище и не понимал, чего от него хотят.

В итоге одесситке пришлось вызвать полицию и препоручить нетрезвого горе-воришку в руки правоохранителей.

В сообщении сказано:

Тело, устроившееся на диване, обнаружила 45-летняя хозяйка, которая вернулась домой. Уходить незнакомец не собирался и даже начал ругаться с хозяйкой. При этом 35-летний нарушитель не смог объяснить, как он попал в квартиру. Теперь ему придётся объяснять это полицейским, которых вызвала женщина.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как работает закон причины-следствия на нарушителях закона:

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