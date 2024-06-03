В Одесі військові за зарплату як на “передовій” будували приватний будинок: кого підозрюють

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що командувач регіонального управління ТрО “Південь” залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого будинку ще у 2023 році. Вони понад рік будували будинок для начальника, отримуючи при цьому доплати нібито за виконання бойових завдань на передовій.

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Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Фото – ДБР