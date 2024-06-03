В Одесі військові за зарплату як на “передовій” будували приватний будинок: кого підозрюють

В Одеській області спецслужби викрили командувача регіонального управління сил територіальної оборони “Південь”, який змушував підлеглих будувати собі приватний будинок.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Повідомляється, що командувач регіонального управління ТрО “Південь” залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого будинку ще у 2023 році. Вони понад рік будували будинок для начальника, отримуючи при цьому доплати нібито за виконання бойових завдань на передовій.
Читайте також: Наказав підлеглим будувати котедж: на Одещині судитимуть замкомандира військової частини
Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Читайте також: Екс-військкома з Одеси знову взяли під варту, а застава зросла більш ніж у 100 разів
Фото – ДБР