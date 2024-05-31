В Одесской области бухгалтер воинской части присвоил миллионы, а его начальник не заметил махинации

В Одесской области бухгалтер воинской части присвоил миллионы, а его начальник не заметил махинации

В результате служебной халатности начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области допустил присвоение бухгалтером части более 4 млн грн выплат бойцам.

Работники ГБР совместно с СБУ сообщили начальнику финансово-экономической службы о подозрении в халатном отношении к службе по ч. 4 ст. 425 УК Украины.

В Госбюро расследований утверждают, что летом 2023 года бухгалтер воинской части в течение двух месяцев указывал в документации по выплате денежного обеспечения собственный банковский счет. А его начальник не проверил данные и подписал документы о перечислении денег.

Таким образом бухгалтер обогатился на 4,2 млн грн, предназначенных на выплаты военнослужащим.

Читайте также: Экс-военкома из Одессы снова заключили под стражу, а залог вырос более чем в 100 раз

В отношении бухгалтера полицией направлено обвинительное заключение в суд. Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск.

А должностному лицу за халатность грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua