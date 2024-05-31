В Одесской области бухгалтер воинской части присвоил миллионы, а его начальник не заметил махинации

Работники ГБР совместно с СБУ сообщили начальнику финансово-экономической службы о подозрении в халатном отношении к службе по ч. 4 ст. 425 УК Украины.

В Госбюро расследований утверждают, что летом 2023 года бухгалтер воинской части в течение двух месяцев указывал в документации по выплате денежного обеспечения собственный банковский счет. А его начальник не проверил данные и подписал документы о перечислении денег.

Таким образом бухгалтер обогатился на 4,2 млн грн, предназначенных на выплаты военнослужащим.

В отношении бухгалтера полицией направлено обвинительное заключение в суд. Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск.

А должностному лицу за халатность грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.