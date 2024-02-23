Приказал подчиненным строить коттедж: на Одесщине будут судить замкомандира воинской части

Согласно информации Государственного бюро расследований, заместитель командира воинской части приказал своим подчиненным вместо службы строить коттедж для родственника. В течение года военнослужащие продолжали получать заработную плату за счет бюджета, хотя занимались строительством.

Таким образом, с августа 2022 года бойцы, работая как строители, получили более 2 миллионов гривен. Заместителя командира обвиняют в превышении служебных полномочий и растрате имущества.

Дело заместителя командира передано в суд, где ему грозит до 12 лет лишения свободы по указанным преступлениям.