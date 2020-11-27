В Одессе водолазы ищут остатки затонувшего танкера Delfi

На месте крушения танкера Delfi снова работают водолазы.

Около пляжа “Дельфин” стоит плавучий кран ПК-48 и небольшое суденышко «Аврора».

“Водолазы обследуют морское дно, а кран поднимает из-под воды различные металлические предметы, оставшиеся после танкера”, пишет Телеграм-канал “Одесса инфо”.

Всю историю скандального танкера смотрите здесь в одном видео от “Одесской жизни”.

Танкер Dеlfi потерпел крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года и 293 дня пролежал в полузатонувшем состоянии около пляжа ”Дельфин”.

Напомним, что 10 сентября танкер отбускировали из Одессы в Черноморск.