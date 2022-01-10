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Смертельное ДТП в туманном Аккермане: столб разорвал легковушку пополам (видео, фото)

Смертельное ДТП в туманном Аккермане: столб разорвал легковушку пополам (видео, фото)

Ранним утром понедельника, 10 января, в городе Белгороде-Днестровском Одесской области произошла жуткая дорожная авария: автомобиль Daihatsu на огромной скорости врезался в столб, который в прямом смысле разрезал машину на две части. Водитель погиб на месте.

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По предварительной информации, около пяти часов утра горожане увидели автомобиль, который летел на огромной скорости с выключенными фарами. Однако далеко уехать «призрачному гонщику» не удалось: через пару сотен метров водитель, не справившись с управлением, зацепил бордюр – и машина взлетела в воздух и врезалась в столб, который буквально разорвал авто. Одна часть иномарки осталась висеть на бетонном сооружении, а вторая приземлилась на землю через примерно 10 метров.

Водитель, которым оказался местный житель, остался пристегнутым к сидению. Его тело из автомобиля вырезали спасатели.

Смертельная авария в Аккермане2

Смертельная авария в Аккермане3

Очевидцы трагедии также рассказали, что видимость на дорогах города минувшей ночью и ранним утром была практически нулевой из-за густого тумана.

Детали аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, сегодня, 10 января, Одесскую область накрыл сильный туман. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение. В областном управлении полиции призывают водителей быть крайне внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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Источник, видео и фото: bessarabiainform.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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