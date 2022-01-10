Смертельное ДТП в туманном Аккермане: столб разорвал легковушку пополам (видео, фото)

Ранним утром понедельника, 10 января, в городе Белгороде-Днестровском Одесской области произошла жуткая дорожная авария: автомобиль Daihatsu на огромной скорости врезался в столб, который в прямом смысле разрезал машину на две части. Водитель погиб на месте.
По предварительной информации, около пяти часов утра горожане увидели автомобиль, который летел на огромной скорости с выключенными фарами. Однако далеко уехать «призрачному гонщику» не удалось: через пару сотен метров водитель, не справившись с управлением, зацепил бордюр – и машина взлетела в воздух и врезалась в столб, который буквально разорвал авто. Одна часть иномарки осталась висеть на бетонном сооружении, а вторая приземлилась на землю через примерно 10 метров.
Водитель, которым оказался местный житель, остался пристегнутым к сидению. Его тело из автомобиля вырезали спасатели.
Очевидцы трагедии также рассказали, что видимость на дорогах города минувшей ночью и ранним утром была практически нулевой из-за густого тумана.
Детали аварии предстоит выяснить правоохранителям.
Напомним, сегодня, 10 января, Одесскую область накрыл сильный туман. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение. В областном управлении полиции призывают водителей быть крайне внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Читайте также:
- Жесткое ДТП в Одессе: на площади Толбухина «Ниссан» протаранил такси (фото);
- На Киевской трассе перевернулся Volkswagen в котором ехала семья;
- В центре Одессы гонщик снес два авто, два столба и оставил людей без света.
Источник, видео и фото: bessarabiainform.com
Цей матеріал також доступний українською