В Одесі під час ремонту труби котельні намагалися мобілізувати робітників

Про це розповів під час сесії Одеської міської ради міський голова Геннадій Труханов.

За його словами, інцидент стався під час нещодавнього ремонту труби котельні.

– У нас стоїть кран такої потужності, виконуються такі роботи, які не виконує ніхто в Україні. Тому що в нас одна труба впала, а інша, не буду зараз казати яка, перебуває в аварійному стані і ніхто цього не робив ні за радянських часів, ні за роки незалежності. Ми залучили кран, заплатили величезні гроші, залучили фахівців, яких не так вже й багато в Україні. Вони приїхали і забігають у котельню від ТЦК і наш співробітник три години пояснював ТЦК, що ці люди зараз полізуть на 130 метрів демонтувати трубу. І ми витратили три доби, щоб врешті-решт забрати тих працівників, щоб ремонтувати трубу, – розповів мер.

Він також зауважив, що кожного дня співробітники ТЦК зупиняють бригади комунальників і направляють до військкоматів. Зокрема, вже мобілізовано кілька працівників аварійних бригад для ремонту ліфтів.

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Через зміни до 76 постанови Кабміну місто не може повною мірою забронювати працівників ЖКС, комунальних підприємств. Щоб не стався комунальний колапс, необхідно врахувати цю потребу і сфокусувати питання бронювання таких працівників, повідомили під час сесії.