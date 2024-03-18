В Одесі всередині житлового кварталу виявили стихійне звалище

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Повідомляється, що в покинутій будівлі та на прилеглій до неї території серед житлових будинків у Приморському районі Одеси виявлено велике накопичення відходів, зокрема:

твердих побутових,

будівельних,

склобій,

меблі,

сухі гілки

Читайте також: Одеський парк Савицького перетворили на звалище

Наразі інспекція намагається встановити власника цієї території, щоб розпочати ліквідацію сміттєзвалища.

Раніше “Одеське життя” писало про те, що в Україні розробляють законопроєкт, який запроваджує екологічний податок на поховання відходів, який матиме різні коефіцієнти, і зробить невигідним «поховання» сміття в землю. А ось переробка сміття, навпаки, має стати рентабельним бізнесом.