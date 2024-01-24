В одном из районов Одессы обнаружили стихийную свалку

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В сообщении говорится, что государственные инспекторы вместе с другими уполномоченными представителями соответствующих органов обследовали несанкционированную свалку в районе улицы Левитана, которая занимает площадь примерно 30 соток земли.

К тому же свалка расположена на землях коммунальной собственности Одесского городского совета.

Поскольку владельца отходов и организатора свалки не установлены, то, чтобы устранить негативные последствия, вызванные отходами, убрать участок должен Одесский городской совет, заявили в экоинспекции, руководствуясь ст. 12 ЗУ «Об управлении отходами».

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что в Украине разрабатывают законопроект, вводящий экологический налог на захоронение отходов, который будет иметь разные коэффициенты, и сделает невыгодным «захоронение» мусора в землю. А вот переработка мусора, напротив, должна стать рентабельным бизнесом.