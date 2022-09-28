Где в Одессе нанесли дорожную разметку 1.17.1 и что она означает? (фоторепортаж)

Одесские коммунальщики продолжают реализовывать программу «Безопасность дорожного движения», в рамках которой в разных районах города проводятся системные работы по организации дорожного движения.
Как сообщают специалисты коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП»), на проспекте Академика Глушко в микрорайоне Таирова нанесли дорожную разметку нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также продольную горизонтальную разметку.
Вместе с этим, на улице Варненской в Малиновском районе нанесена продольная горизонтальная дорожная разметка и разметка 1.17.1.
Как отмечают в КУ «СМЭП», дорожная разметка 1.17.1 (желтого цвета) – обозначает остановки общественного транспорта.
Напомним, ранее в Одессе облагородили один из самых масштабных перекрестков.
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Фото КУ «СМЭП»