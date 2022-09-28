Где в Одессе нанесли дорожную разметку 1.17.1 и что она означает? (фоторепортаж)

Проезд по мосту через Хаджибейский лиман будет временно затруднен Служба автодорог в Одесской области информирует, что с завтрашнего дня, 27 сентября, по 1 октября 2022 года, движение по мосту через Хаджибейский лиман будет затруднено из-за ремонтных работ на трассе Киев – Одесса. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе облагородили один из самых масштабных перекрестков (фоторепортаж) В Одессе продолжаются системные работы по обновлению разметки на дорогах и пешеходных переходах. Так, на днях специалисты коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») нанесли разметку для велопереездов на перекрестке улицы Канатной, улицы Сегедской и проспекта Гагарина. Также на этом участке оптимизировано дорожное движение. ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе появилась новая велодорожка? (фото) Сегодня специалисты одесского коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») завершили работы по обустройству очередной велолокации. Новый велопроезд обустроили на перекрестке улиц Пироговской и Среднефонтанской, сообщается на странице СМЭП в Facebook. ПОДРОБНЕЕ