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Где в Одессе нанесли дорожную разметку 1.17.1 и что она означает? (фоторепортаж)

Где в Одессе нанесли дорожную разметку 1.17.1 и что она означает? (фоторепортаж)

Одесские коммунальщики продолжают реализовывать программу «Безопасность дорожного движения», в рамках которой в разных районах города проводятся системные работы по организации дорожного движения.

Как сообщают специалисты коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП»), на проспекте Академика Глушко в микрорайоне Таирова нанесли дорожную разметку нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также продольную горизонтальную разметку.

Новая разметка на Глушко

Новая разметка на Глушко3

Новая разметка на Глушко2
Новая разметка на Глушко4
Новая разметка на Глушко5
Новая разметка на Глушко6
Новая разметка на Глушко7
Новая разметка на Глушко8
Новая разметка на Глушко9
Новая разметка на Глушко10

Вместе с этим, на улице Варненской в Малиновском районе нанесена продольная горизонтальная дорожная разметка и разметка 1.17.1.

Новая разметка на Варненской2
Новая разметка на Варненской
Дорожная разметка в Одессе

Как отмечают в КУ «СМЭП», дорожная разметка 1.17.1 (желтого цвета) – обозначает остановки общественного транспорта.

Напомним, ранее в Одессе облагородили один из самых масштабных перекрестков.

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Фото КУ «СМЭП»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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