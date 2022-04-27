В Одессе обустроили 3 полосы движения по улице Академика Вильямса (фото)

Одесский городской совет обращает внимание участников дорожного движения: внесены изменения в схему дорожного движения по улице Академика Вильямса на Таирова.

Так, отныне по улице Академика Вильямса перед пересечением с улицей Ильфа и Петрова со стороны улицы Академика Королева обустроены три полосы движения вместо двух.

Специалисты коммунального учреждения «СМЭП» уже нанесли на указанном участке соответствующую дорожную разметку

по технологии «холодный пластик» и установили дорожные знаки 5.16 и 5.20.3, указывающие направление движения полосами.

Фото Одесского горсовета