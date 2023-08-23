День Государственного флага: в Одессе торжественно подняли сине-желтый символ Украины (фото, видео)

Сегодня, 23 августа, отмечается праздник одного из символов нашего государства – День Государственного флага. Сегодня сине-желтый флаг подняли на админзданиях и украсили Воронцовский маяк.

По случаю праздника сине-желтый символ нашего государства был поднят на Думской площади. Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Также Государственный флаг сегодня подняли на флагштоке перед зданием Одесской облгосадминистрации.

Желто-голубой флаг сегодня символ, который объединяет всех украинцев — и в тылу, и на фронте. Особую ценность государственные символы приобрели для украинцев во времена, когда мы вместе защищаем нашу страну.

Поздравляю всех с праздником! Пусть этот флаг будет Флагом Победы и мирной счастливой жизни в нашей ненце Украине, —

поздравил одесситов заместитель Одесского городского головы Олег Брындак.

Также сегодня на рассвете огромное Государственное Знамя подняли на Воронцовском маяке.

Размеры флага 4,5 метра на 18 метров. Флаг будет украшать Маяк два дня до вечера 24 августа.

Главный маяк Юга страны, ведущая освободительную борьбу уже 1,5 года, должен усиливать всех украинцев работать ради победы, чтобы мы с гордостью вывешивали флаги Украины на всех временно оккупированных территориях и уважали его, —

написала организатор «Вышиванкового фестиваля» Наталья Мажарова.

Также она напомнила, что это мероприятие ко Дню Флага инициирует уже 4-й год подряд ОО «Вышиванковый фестиваль».

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