В Одесі на День Незалежності вшанували пам’ять Героїв, які віддали за неї життя (фото, відео)

Сьогодні в усіх куточках нашої держави відзначають головне свято країни — День Незалежності. Цьогоріч свято має гіркий присмак від втрат кращих доньок і синів країни. Завдяки тим, хто зараз на фронті б’ється за нашу незалежність, і хто віддав життя за неї, ми маємо можливість підіймати синьо-жовтий стяг у наших містах і селах.

У День Незалежності України в Одесі вшанували пам’ять загиблих Героїв, які ціною власного життя зберегли Незалежність України у російсько-українській війні.

На одному з кладовищ Одеси провели молебень та поклали квіти до Козацького Хреста.

Найголовніше пам’ятати завдяки кому в нас взагалі є свята і наша країна. Вічна пам’ять та слава всім полеглим Героям, –

написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одеситів з Днем Незалежності привітам мер Геннадій Труханов

У своєму привітанні він сказав, що нашу незалежність ми доводимо щодня — на фронті й в тилу.

Крок за кроком ми звільняємо наші землі від ворога, розміновуємо, волонтеримо, приймаємо переселенців, відбудовуємо зруйноване, вчимо дітей, лікуємо… Ми сильні та єдині. А отже — непереможні. Незалежність — це наша головна цінність, що була й завжди буде в ДНК кожного українця та українки, –

сказав Геннадій Труханов.

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