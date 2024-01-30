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В Одессе увеличили помощь на погребение военнослужащих

В Одессе увеличили помощь на погребение военнослужащих

В Одессе увеличили материальную помощь семьям погибших военнослужащих, которые заказали сооружение надгробий и обустройство мест захоронений на городских кладбищах.

Новый порядок предоставления адресной единовременной материальной помощи на днях утвердил исполком Одесского горосовета.

В частности, сумма помощи увеличилась с 55 тыс. до 65 тыс. гривен.

«Нашим моральным долгом является достойное почтение памяти погибших защитников, отдавших свою жизнь за наше будущее», — отметила заместитель городского головы Светлана Бедрега.

Сектор для погребения погибших военных и правоохранителей выделен на «Западном» кладбище Одессы. В центре установлен Казацкий крест, где проходят церемонии почтения памяти погибших. Сюда приходят, чтобы склонить голову перед подвигом наших Героев.

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Следует отметить, что на этом участке кладбища устанавливают памятники исключительно утвержденного образца. Ранее было утверждено два типа надгробий. Родственники воинов могут выбрать из двух вариантов – в виде казацкого креста (для христиан) и обычной плиты. Изготавливает и устанавливает надгробия «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания» одесской мэрии.

В мэрии сообщили, что в прошлом году уже установлено 29 таких памятников. При благоприятных погодных условиях работа по установке надгробий будет продолжена.

Также по новым правилам семьи погибших защитников могут оформить изготовление надгробия утвержденного образца для установки его на другом участке любого кладбища Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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