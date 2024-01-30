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В Одесі збільшили допомогу на поховання військовослужбовців

В Одесі збільшили допомогу на поховання військовослужбовців

В Одесі збільшили матеріальну допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців, які замовили спорудження надгробків та облаштування місць поховань на міських кладовищах.

Новий порядок надання адресної одноразової матеріальної допомоги днями затвердив виконком Одеської міськради.

Зокрема, сума допомоги збільшилася з 55 тис. до 65 тис. гривень.

“Нашим моральним обов’язком є гідне вшанування пам’яті загиблих захисників, які віддали своє життя за наше майбутнє”, – зазначила заступниця міського голови Світлана Бедрега.

Сектор для поховання загиблих військових і правоохоронців виділено на “Західному” кладовищі Одеси. У центрі встановлено Козацький хрест, де відбуваються церемонії вшанування пам’яті загиблих. Сюди приходять, щоб схилити голову перед подвигом наших Героїв.

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Слід зазначити, що на цій ділянці кладовища встановлюють пам’ятники виключно затвердженого зразка. Раніше було затверджено два типи надгробків. Родичі воїнів можуть обрати з двох варіантів – у вигляді козацького хреста (для християн) та звичайної плити. Виготовляє і встановлює надгробки “Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування” одеської мерії.

У мерії повідомили, що минулого року вже встановлено 29 таких пам’ятників. За сприятливих погодних умов роботу зі встановлення надгробків буде продовжено.

Також за новими правилами сім’ї загиблих захисників можуть оформити виготовлення надгробка затвердженого зразка для встановлення його на іншій ділянці будь-якого кладовища Одеси.

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